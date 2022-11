G20-Gipfel in Indonesien : Biden und Xi auf Bali – Dialog ist das Ziel

Peking/Bali Das erste persönliche Treffen von Chinas Staatschef Xi Jinping und US-Präsident Joe Biden verlief freundlicher als erwartet. Beide sind offenbar gewillt, die desaströsen Beziehungen zu verbessern.

Untersuchung Russland dementierte am Montag Informationen, wonach Außenminister Sergej Lawrow in einem Krankenhaus auf Bali untersucht wurde. Zwei von vier indonesischen Gewährsleuten aus Regierungs- und Medizinerkreisen hatten der Nachrichtenagentur AP gesagt, Lawrow habe sich wegen eines Herzproblems in das Krankenhaus begeben.

Gemessen an der niedrigen Erwartungshaltung ist das Treffen auf Bali überraschend positiv gestartet. Der Ton während der ersten öffentlichen Stellungnahme war ohne jeden Zweifel versöhnlich. Joe Biden sagte etwa, man müsse sicherstellen, dass aus der Konkurrenz zwischen den zwei Ländern kein Konflikt werde: „Die Welt erwartet, dass China und die Vereinigten Staaten eine Schlüsselrolle bei der Bewältigung globaler Herausforderungen spielen und dass wir in der Lage sind, zusammenzuarbeiten“. Auf der anderen Seite des Konferenzzimmers, getrennt durch ein riesiges Blumengesteck, sprach Xi davon, für ein „freimütiges Gespräch“ bereit zu sein, und dass beide Seiten „die richtige Richtung“ für die gemeinsamen Beziehungen finden müssen.

Enttäuschend aus europäischer Sicht war, dass Xi die zuvor in Anwesenheit von Olaf Scholz getätigte Äußerung, dass man das Drohen mit Nuklearwaffen nicht dulden werde, nicht wiederholt hat. Jene Worte von Anfang November galten als bislang deutlichste Kritik Chinas an Russland – und sie fanden sich am Montag nur in der Stellungnahme der US-Amerikaner wieder, nicht jedoch im Papier der Chinesen. Ebenfalls erwähnte ausschließlich Biden die lange Liste an Streitthemen, bei denen die beiden Seiten wohl auf keinen gemeinsamen Nenner kommen werden: von der Menschenrechtslage in China bis hin zum Taiwan-Konflikt. Immerhin gibt es zumindest auch etliche Felder, die die zwei Weltmächte zur Zusammenarbeit zwingen, allen voran der gemeinsame Kampf gegen die globale Erderwärmung.