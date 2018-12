G20-Gipfel in Argentinien: G20-Staaten einigen sich auf Gipfelerklärung - trotz großer Differenzen

Buenos Aires Zwar scheren die USA beim Klimaschutz erneut aus: Doch trotz heftiger Konflikte haben sich die G20-Staaten auf eine gemeinsame Erklärung zum Abschluss ihres Gipfeltreffens in Buenos Aires verständigt.

In der am Samstag verabschiedeten Erklärung tragen die USA das Bekenntnis der 19 übrigen Mitglieder zu den Pariser Klimaschutzzielen von 2015 nicht mit. Das Gipfelkommuniqué enthält zudem keine explizite Verurteilung des Protektionismus im Welthandel.

Vor Beginn der UN-Klimakonferenz in Kattowitz gehe von dem Gipfel in Buenos Aires aber "ein klares Signal, jedenfalls der allermeisten" für einen Erfolg der Beratungen in Polen aus, zeigte sich Merkel überzeugt. Wie schon beim letzten G20-Gipfel in Hamburg gelang in diesem Punkt nur eine Einigung von 19 der Gipfelteilnehmer ohne die USA.