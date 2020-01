Lagerkapazitäten gehen zur Neige : Japanische Regierung will Wasser aus Fukushima ins Meer leiten

Japanische Regierung will Wasser aus Fukushima ins Meer leiten

Tokio Riesige Mengen radioaktives Wasser aus dem havarierten japanischen Atomkraftwerk Fukushima könnten bald ins Meer geleitet werden. Die Lagerkapazitäten des Kraftwerkbetreibers Tepco gehen zur Neige.

Das japanische Industrieministerium empfahl am Freitag, die 1,2 Millionen Tonnen Wasser auf diese Weise zu entsorgen, anstatt es verdampfen zu lassen. Auch eine dauerhafte Lagerung in Tanks sei nicht machbar, hieß es. In den kommenden Wochen soll innerhalb der Regierung weiter über den Vorschlag beraten werden. Dem Kraftwerksbetreiber Tepco gehen langsam die Lagerkapazitäten zur Neige, die Tanks reichen noch bis Sommer 2022 aus.