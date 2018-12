Eine Woche nach Kollision: Fünf vor Japan vermisste US-Marines für tot erklärt

Tokio Der Schock ist groß. Vor einer Woche waren zwei US-Militärflugzeuge vor der Südküste Japans kollidiert und abgestürzt. Jetzt wurden die fünf bisher vermissten Marines für tot erklärt.

Fast eine Woche nach der Kollision und dem Absturz zweier US-Militärflugzeuge vor der Südküste Japans sind fünf vermisste Marines für tot erklärt worden. Dies teilten die US-Streitkräfte am Dienstag mit. Demnach wurde die Suche nach den Soldaten eingestellt.

Das Quintett war an Bord eines Tankflugzeugs vom Typ KC-130, das am vergangenen Donnerstag bei einer Routineübung mit einem F/A-18-Kampfjet kollidiert war. Die Maschinen stürzten ab. Die zwei Piloten des Kampfjets wurden nach dem Unglück gefunden, doch starb einer. Laut der US-Marineinfanterie war der Überlebende in stabilem Zustand.