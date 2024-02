Unglück in Kalifornien US-Militär bestätigt fünf Tote bei Hubschrauberabsturz

Nach dem Absturz eines Militärhubschraubers im US-Bundesstaat Kalifornien hat die Armee den Tod der fünf Soldaten an Bord bestätigt. „Schweren Herzens und mit tiefer Trauer gebe ich den Verlust von fünf außergewöhnlichen Marines (...) während eines Übungsfluges bekannt“, erklärte Generalmajor Michael Borgschulte am Donnerstag. Der seit Dienstag als vermisst gemeldete Helikopter vom Typ CH-53E Super Stallion war am Mittwoch in einem Gebirge in der Region Pine Valley im Süden Kaliforniens geortet worden, wie das US Marine Corps im Onlinedienst Facebook mitteilte.