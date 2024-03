Neuer Anführer verkündet Al-Kaida meldet Tod seines Anführers im Jemen

Der Ableger der Terrororganisation Al-Kaida im Jemen hat den Tod seines Anführers Chalid al-Batarfi bekanntgegeben. In einem Video, das die Gruppe am Sonntag (Ortszeit) in den sozialen Netzwerken teilte, wurde der regionale Anführer in einem Leichentuch gezeigt. Über die Todesumstände wurde nichts gesagt. Al-Batarfi stand vier Jahre an der Spitze des Al-Kaida-Ablegers auf der Arabischen Halbinsel. Die USA führten ihn auf der Terrorliste und hatten eine Belohnung von fünf Millionen US-Dollar (knapp 4,6 Millionen Euro) auf Al-Batarfi ausgesetzt.