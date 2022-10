Torys nach dem Führungswechsel : Absturz ohne Fallschirm?

London Die politischen Chaos-Wochen haben in London Spuren hinterlassen. Neu-Premier Rishi Sunak soll nun für Ruhe Sorgen - auch in der eigenen Partei. Doch ist der Untergang der Torys noch aufzuhalten?

Der britische Politologe Matthew Goodwin drückte es ganz brutal aus. Die britische Konservative Partei, schrieb er im „Telegraph“, „befindet sich im freien Fall, und es ist nicht klar, ob sie einen Fallschirm hat.“ Würden sich die aktuellen Umfrageergebnisse, in denen sie um gut 30 Prozentpunkte hinter Labour liegt, bei Wahlen wiederholen, „wäre das ein Ereignis auf Aussterbens-Niveau“ (extinction-level event) und „eine ganze Generation von Torys würde ausgelöscht“. Man erinnere sich: Einen „extinction-level event“ gab es schon einmal in Kanada bei der Progressiv-Konservativen Partei. Bei den Wahlen von 1988 hatte sie noch mit 169 Sitzen die absolute Mehrheit im Parlament. Bei den darauffolgenden Wahlen 1993 stürzte sie auf zwei Mandate ab. Wenige Jahre später hörte sie auf zu existieren.

Könnte es auch in Großbritannien dazu kommen? Die kurze Antwort ist: nein, weil die regierenden Torys zur Zeit alles andere im Sinn haben als Neuwahlen. Die längere Antwort ist: möglicherweise, weil die zugrundeliegenden Probleme auch mit der erstaunlichen schnellen Machtübergabe von der desaströsen Premierministerin Liz Truss zum neuen Regierungschef Rishi Sunak nicht aus der Welt geräumt sind. Der Niedergang der Konservativen, warnte der Ex-Gesundheitsminister Sajid Javid in der „Times“, sei unausweichlich, wenn „Kollegen nicht ihre Streitigkeiten beilegen“. Sollten sie das nicht können, erklärte Javid, „steht die Partei, wie wir sie kennen, an der Schwelle zu einem Extinction-Level Event“.

Seit 2010, als man eine müde gewordene Labour-Regierung, die 13 Jahre im Amt war, ablösen konnte, sind die Torys an der Macht. Premierminister David Cameron setzte mit einem drastischen Austeritätsprogramm einen fiskalisch konservativen, daneben aber auch – wie etwa mit der Einführung der gleichgeschlechtlichen Ehe – einen sozial liberalen Kurs. Nach seiner Wiederwahl versuchte Cameron, der wachsenden Gefahr durch die „UKIP“-Partei von Rechtsaußen Nigel Farage zu begegnen, indem er ein Referendum über den Verbleib in der EU ankündigte. Ein schwerer Fehler. Seitdem datiert ein folgenschwerer Umschwung innerhalb der Konservativen: Die Partei laboriert am Gift der Ideologie.

Britische Konservative waren seit jeher dafür berühmt, Pragmatiker zu sein. Ideologie überließ man der Linken. Aber mit dem Thema Europa kam ein Giftpilz in die Partei, der immer spaltender wirkte. Lange konnte das Toxin kontrolliert werden. In den frühen 90er Jahren hatte Premier John Major Ärger mit der Gang einer handvoll Torys, allen voran Bill Cash, die Opposition gegen die Ratifizierung des Maastricht-Vertrages machten. Damals waren die Euroskeptiker noch in der Minderheit. Der große Rest der Fraktion, wenn auch nicht unbedingt innerhalb der Partei, war zu jener Zeit europhil eingestellt. Doch ebenfalls zu dieser Zeit machte sich in Brüssel Boris Johnson als Korrespondent des „Telegraph“ an die Arbeit.

Johnson spezialisierte sich auf das sogenannte "Brussels Bashing": das unermüdliche Einschlagen auf die EU-Kommission als einer Bastion von Bürokraten, die ihr föderalistisches Programm und ihre absurden Regularien Großbritannien aufzwingen wollen. Diese journalistische Form gab es in dieser Art vor Johnson noch nicht in den britischen Medien, aber sie machte schnell Schule. Boris gab dem Affen Zucker, ohne es immer mit der Akkuratheit seiner Geschichten genau zu nehmen. Ob es um EU-Direktiven über die korrekte Krümmung von Gurken, um die Haarnetzpflicht für Fischer oder um vorgeschriebene Kondom-Größen ging, Johnson nahm ein Körnchen Wahrheit, übertrieb gewaltig und schuf Euro-Mythen, um seine Kardinalthese zu illustrieren: dass Brüssel eine Gefahr für das Königreich darstelle.

2016 ging die Saat auf. Johnson wurde zur Galionsfigur des Austrittslagers im Referendums-Wahlkampfs und erzielte einen knappen Sieg. Der Austritt aus der EU war beschlossene Sache, aber Johnson machte sicher, dass er so hart wie möglich ausfallen sollte. Ein Verbleib im Binnenmarkt kam nicht in Frage. Selbst eine Zollunion war für ihn indiskutabel. Die Fronten zwischen Brexit-Fans und moderaten Politikern innerhalb der konservativen Fraktion verhärteten sich. Als Johnson als Premierminister 2019 übernahm, schasste er insgesamt 17 Kabinettsminister, die er für Brexit-Weichlinge hielt. In seiner Mannschaft mussten sich alle verpflichten, einen so harten Ausstieg wie möglich zu verfolgen.