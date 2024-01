Druck auf EU-Grenzen Frontex meldet höchste Zahl „irregulärer Grenzübertritte“ seit 2016

Die EU-Grenzschutzagentur Frontex hat im vergangenen Jahr nach vorläufigen Berechnungen 380.000 „irreguläre Grenzübertritte“ in die Europäische Union registriert. Das waren 17 Prozent mehr als im Jahr zuvor, wie die Agentur am Dienstag in Brüssel mitteilte. Damit sei der höchste Wert seit 2016 erreicht worden.