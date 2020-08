Wahl in Weißrussland : Drei Frauen gegen Alexander Lukaschenko

Minsk Weißrusslands Dauerpräsident will sich für eine sechste Amtszeit wiederwählen lassen. Doch diesmal fordern den starken Mann aus Minsk drei Aktivistinnen der unterdrückten Opposition heraus.

All das geschah nach Lukaschenkos manipuliertem Sieg bei der Präsidentenwahl 2010. Zehn Jahre später wird in der ehemaligen Sowjetrepublik am 9. August wieder gewählt. Wieder hat das Regime alle Vorkehrungen getroffen, um den Sieg des Diktators zu garantieren. Doch etwas ist diesmal anders. Nun strömen die Menschen bereits vor der Abstimmung zu Zehntausenden auf die Straßen, um gegen Lukaschenkos gnadenlose Dauerherrschaft zu demonstrieren. Vor allem aber bekommt es der starke Mann aus Minsk, der den Machostil liebt und mit 65 Jahren noch Eishockey spielt, mit drei jüngeren Frauen zu tun. Insbesondere mit Swetlana Tichanowskaja, 37, deren Name „die Stille“ bedeutet, die aber nicht still sein will. Vielmehr will Tichanowskaja „Präsidentin werden, um in unserem Land Gerechtigkeit herzustellen.“ So sagte es die gelernte Lehrerin und Dolmetscherin am Dienstag in einer Fernsehansprache. Am Donnerstag versammelten sich dann nach Angaben der Opposition mehr als 60.000 Menschen im Park der Völkerfreundschaft, etwas außerhalb des Stadtzentrums von Minsk, um Tichanowskaja und sich selbst Mut zu machen. „Ihr habt genug davon, zu leiden und zu schweigen und Angst zu haben?“, rief die Kandidatin ihren Anhängern zu und antwortete mit zum Himmel gereckter Faust: „Es reicht mit der Angst. Es ist Zeit, Widerstand zu leisten.“