Friedrich Merz in der Ukraine : „Es ist schön, in diesem Land zu sein“

Berlin Nach wochenlangen Diskussionen über eine mögliche Reise von Bundeskanzler Olaf Scholz ist nun Friedrich Merz in die Ukraine gereist. Nach seiner Ankunft sagte er dem Land weitere Hilfen zu – auch beim Wiederaufbau.

CDU-Partei- und Fraktionschef Friedrich Merz ist am Dienstag zu einem Besuch in der Ukraine eingetroffen. Im Kurznachrichtendienst Twitter veröffentlichte Merz ein Video, das ihn im fahrenden Zug auf dem Weg nach Kiew zeigt. „Es ist schön, in diesem Land zu sein“, sagte der CDU-Politiker. Aus der Union kam Kritik, dass Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) weiterhin nicht nach Kiew reisen will.