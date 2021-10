Friedensnobelpreis für Journalisten : Ein Zeichen gegen Diktatoren

Dmitri Muratow, Chefredakteuer der Moskauer Zeitung «Nowaja Gaseta», und Maria Ressa, Journalistin und Chefin der Online-Nachrichtenagentur Rappler. Der Friedensnobelpreis 2021 geht in diesem Jahr an die beiden Journalisten. Foto: dpa/Aaron F

Meinung Oslo Unter Lebensgefahr setzen sich die beiden Preisträger Maria Ressa und Dmitri Muratow für das hohe Gut der Pressefreiheit ein. Aber auch für gefährdete Journalisten hierzulande ist die Auszeichnung ein Signal.

Die philippinische Journalistin Ressa hat die Tötungsmaschinerie des philippinischen Autokraten Rodrigo Duterte und dessen ungesetzliche Aufrufe zu Selbstjustiz gegen tatsächliche und vermeintliche Drogendealer minutiös und faktenbasiert angeprangert. Sie wurde deshalb sogar verhaftet und kam nur gegen Zahlung einer Kaution wieder frei. Noch immer laufen gegen sie mehrere Verfahren, mit denen die Duterte ergebene Justiz die mutige Journalisten und Geschäftsführerin des Internet-Nachrichtenportals Rappler einschüchtern will. Der Preis an sie ist auch ein Zeichen gegen Fake-News und systematische Desinformation, denen sie die klassischen journalistischen Tugenden der Recherche und der Faktentreue entgegensetzt.

Die Beispiele für mutigen Journalismus in autoritären Staaten sind leider selten geworden. Wer möchte diesen scheinbar aussichtslosen Kampf unternehmen, der vor allem Schikane, Verfolgung, Beschlagnahmung und im Extremfall Verhaftung, Folter und Tod bringt. Es gehören dazu einzigartige Persönlichkeiten, die an den Fortschritt der Menschheit glauben – trotz der immer raffinierteren Methoden der Autokraten und Diktatoren. Der demokratischen und freiheitlichen Weltgemeinde bleibt nur, diese Menschen auszuzeichnen und ihren Kampf vor allem dadurch zu unterstützen, sie im Bewusstsein zu halten. Das gelingt gerade mit Auszeichnungen wie dem Friedensnobelpreis, der leider auch schon an unwürdige Personen ging, die sie zumindest im Nachhinein nicht verdient hätten. Man denke nur an den Nordvietnamesen Le Duc Tho, an die frühere birmanische Außenministerin Aung San Suu Kyi und ihr Verhalten bei der Verfolgung der muslimischen Rohingyas oder den äthiopischen Präsidenten Abiy Ahmed, der jetzt Krieg gegen Teile seines eigenen Volkes führt.