Hetze innerhalb der Klimabewegung Fridays For Future und der Israel-Hass

Die Gruppe FFF International spricht nicht für die gesamte Bewegung, auch wenn der Name das suggeriert. Vielmehr handelt es sich um eine kleine Gruppe, die schon früher mit einseitig pro-palästinensischen Post aufgefallen ist. Auf Anfrage erklärt FFF Deutschland, die Posts der Gruppe International würden nicht mit ihnen abgestimmt und entsprächen „selbstverständlich nicht“ ihrer Haltung. Das hätte FFF Deutschland in der Vergangenheit auch immer wieder klargemacht. Tatsächlich heißt es in den digitalen Kanälen von FFF Deutschland: „Wir sind solidarisch mit den Opfern der Gewalt der Hamas, verurteilen den Terror und hoffen, dass alle Geiseln gesund zurückkehren werden.“ Sie seien uneingeschränkt solidarisch mit Jüdinnen und Juden, die weltweit und auch in Deutschland antisemitische Gewalt erlebten. Sie sähen auch das Leid der Zivilbevölkerung und insbesondere der Kinder in Gaza. Und der steigende anti-muslimische Rassismus erfülle sie mit großer Sorge. „All das sind keine Widersprüche. Unsere Herzen sind groß genug, all das gleichzeitig fühlen zu können“, so FFF Deutschland. Schon nach der pro-palästinensischen Positionierung der schwedischen Aktivistin und FFF-Gründerin Greta Thunberg hatten sich die deutschen Aktivisten deutlich davon abgesetzt und ihre Solidarität mit den Opfern des Hamas-Terrors erklärt.