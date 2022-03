Freiwilligenmiliz „Asowsche Brigade“ : Auch Neonazis sind „Patrioten“

Ukrainische Soldaten bewachen einen Kontrollpunkt an einer Hauptstraße in Kiew.

Analyse Wien Unter den Freiwilligenverbänden hat die „Asowsche Brigade“ wegen ihrer Nazi-Nähe den wohl schlechtesten Ruf. Aber nur im Westen: In der Ukraine sind sie als Kämpfer gegen die russische Aggression willkommen.

Seit zwei Wochen beschießt und belagert die russische Armee die Hafenstadt Mariupol an der ukrainischen Südostküste. Nicht zuletzt der heroische Widerstand der Zivilbevölkerung verhinderte bislang, dass die bereits halb in Schutt und Asche gebombte Provinzmetropole noch nicht gefallen ist.

Russlands Präsident Wladimir Putin hat am Schicksal Mariupols ein starkes propagandistisches Interesse: Die Korridor-Gespräche führt er nur, weil er die Kiewer Regierung zwingen will, die angebotenen Fluchtwege ausschließlich nach Russland zu akzeptieren, um sich als „Befreier“ der Eingeschlossenen von ukrainischen „Faschisten“ feiern zu lassen. Nach Putins Darstellung muss das "Bruderland" von der "neonazistischen" Regierung unter Präsident Wolodymyr Selenskyj befreit werden. Dass das Land von Nazis unterwandert ist, dafür ist ihm die Asowsche Brigade Beweis genug; auch wenn ihre militärische Bedeutung marginal ist: Ihre Truppenstärke von 2500 Mann entspricht einem Prozent der regulären ukrainischen Armee.

Tatsächlich genießt die Asowsche Brigade, benannt nach dem Binnengewässer in der nordöstlichen Ecke des Schwarzen Meeres, den zweifelhaften Ruf einer rechtsextremen Legion. Die 2014 während der Maidan-Revolution gegründete Miliz wird vor allem auch von westlichen Beobachtern wegen ihrer Nähe zum Nationalsozialismus kritisiert. Viele ihrer Anführer und Kämpfer schmücken sich mit SS-Symbolen und machten bislang aus ihrem Antisemitismus keinen Hehl. Enge Verbindungen gibt es auch mit rechtsextremen Parteien und Bewegungen in Westeuropa, in Deutschland beispielsweise mit dem „III. Weg“ und den „Identitären“. Die Selbstdarstellung und der Informationsaustausch laufen über Telegram, über diese von Rechtsextremisten bevorzugte, russische Socialmedia-Plattform werden auch Kämpfer aus westlichen Ländern angeworben.

Die unweit von Mariupol liegende Küstenstadt Berdjansk gilt als Basis der Asowschen Brigade, die 2014 von den ultra-nationalistischen Politikern Oleh Ljaschko und Dmytro Kortschynski aufgestellt wurde. Seither unterstützt diese paramilitärische Miliz die ukrainischen Truppen im Kampf gegen die pro-russischen Separatisten in der Donbass-Region. Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine vor drei Wochen ist die Verteidigung Mariupols das Hauptziel. Ihr Anführer ist der 42-jährige Ex-Abgeordnete Andrij Bilezkyi, der die Brigade mitbegründet hat. Er bestreitet, ein Neonazi und Antisemit zu sein.

Für die Kiewer Regierung mag der miserable Ruf der Asowschen Brigade kein Problem sein: Solange sie dem Widerstand dient, gelten auch Neonazis als Patrioten. Innenminister Arsen Awakow spricht euphemistisch von einer „eigenen Weltsicht“ innerhalb des „Sondereinsatz-Regiments Asow“. Alle Freiwilligenverbände sind seit Oktober 2014 dem ukrainischen Innenministerium unterstellt und damit Teil der Nationalgarde. So glaubt die Kiewer Regierung, die „Freiwilligen“ besser unter Kontrolle zu haben.

Mit partisanenartigen Angriffen und Sabotageakten sowie der Unterweisung und Bewaffnung von Zivilisten bereitet die Asowsche Brigade den russischen Belagerern erhebliche Probleme: So räumte Wiktor Solotow, Chef der russischen Nationalgarde und enger Vertrauter Putins, erstmals ein, dass die russischen Truppen bei ihren Vorstößen gegen ukrainische Städte nicht so recht vorankämen. Weil „rechtsextremistische Kräfte“ sich in Wohnblocks, öffentlichen Gebäuden und selbst Spitälern verschanzten und so die Zivilbevölkerung als „menschliche Schilde“ missbräuchten. Auch Putin schenkt Legionären große Aufmerksamkeit: Russland werde Legionäre, auch ausländische, „wie Söldner“ behandeln, drohte er. Was bedeutet: Als Gefangene gilt für sie nicht internationales Kriegsrecht, sie dürften sich daher „keine Gnade“ erwarten. Eigene Söldner zur Verstärkung seiner etwas schlampigen Armee, die Putin derzeit im Nahen Osten anwerben lässt, sind freilich herzlich willkommen.

