UN-Generalsekretär warnt Gleichstellung von Frauen und Männern erst in 300 Jahren erreicht

UN-Generalsekretär António Guterres hat eklatante Rückschritte im Kampf um Gleichberechtigung von Mädchen und Frauen beklagt. Frauenrechte würden auf der ganzen Welt „geschmäht, bedroht und verletzt“, sagte Guterres am Montag zum Auftakt einer Sitzung der UN-Kommission zur Rechtsstellung der Frau. Wenn dies so weitergehe, werde die Gleichstellung von Frauen und Männern erst in 300 Jahren erreicht.