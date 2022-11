Langwieriger Prozess Französisches Parlament will Abtreibungsrecht per Verfassung sichern

Das Vorhaben muss zunächst in der Nationalversammlung und in der zweiten Kammer des Parlaments, dem Senat, gebilligt werden. Anschließend muss in einem landesweiten Referendum auch noch die Mehrheit der Wahlberechtigten zustimmen. Schwangerschaftsabbrüche wurden in Frankreich 1975 per Gesetz legalisiert, in der Verfassung wird der Eingriff aber nicht erwähnt.