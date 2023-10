Krawalle Tausender Jugendlicher Frankreichs Antwort auf die Vorstadtunruhen lautet Strenge und Disziplin

Damit gab der Staatschef den Ton für das vor, was Borne verkündete: Mit harter Hand will die Regierung künftig gegen Randalierer vorgehen. So sollen jugendliche Kriminelle in speziellen pädagogischen Einrichtungen untergebracht werden. In einigen Fällen könnte sogar die Armee pädagogische Aufgaben übernehmen und den Jugendlichen Disziplin beibringen. Den jungen Straftätern könnten außerdem ihre Social-Media-Konten für ein halbes Jahr gesperrt werden. Die Geldstrafe für die Nichtbeachtung einer Ausgangssperre soll auf 750 Euro verfünffacht werden. Während der Unruhen hatten mehrere betroffenen Kommunen abends eine Ausgangssperre verhängt und den öffentlichen Nahverkehr eingestellt.