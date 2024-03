Gesetzesinitiative Frankreich will Diskriminierung wegen Haarschnitt und Frisur verbieten

Das französische Parlament hat am Donnerstag in erster Lesung einer Gesetzesinitiative zugestimmt, mit der jegliche Diskriminierung aufgrund von Haarschnitt und Frisur verboten werden soll. Während man in den USA und Großbritannien längst gegen Diskriminierung aufgrund von Haarschnitt und Frisur vorgehe, werde die Problematik in Frankreich noch ignoriert, argumentierte der Abgeordnete des französischen Überseedepartements Guadeloupe, Olivier Serva, der die Initiative eingebracht hat. Diese sieht vor, in Gesetzespassagen gegen Diskriminierung explizit auch auf „Schnitt, Farbe, Länge oder Struktur des Haares“ zu verweisen. Nach der Zustimmung des Parlaments muss nun der Senat das Gesetz noch gutheißen.