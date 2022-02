Presse- und Informationsfreiheit : Frankreich verurteilt Sendeverbot für Deutsche Welle in Russland

Paris Nach dem Sendeverbot des russischen Senders RT Deutschland in der Bundesrepublik, reagierte Russland seinerseits mit dem Sendeverbot der Deutschen Welle. Nach deutlicher Kritik aus Deutschland äußert sich auch Paris.

Frankreich hat das Sendeverbot für die Deutsche Welle (DW) in Russland kritisiert. Die Informationsfreiheit sei ein Grundrecht, das es überall zu schützen gelte und dem Frankreich zutiefst verbunden sei, teilte das französische Außenministerium am Freitagabend mit. Das Recht auf freie Meinungsäußerung und freie Presse gelte überall, sei es in Russland oder sonst wo auf der Welt. Frankreich bekunde Deutschland und den Mitarbeitern des Moskauer Büros der Deutschen Welle seine Solidarität.

Das russische Außenministerium hatte am Donnerstag die Schließung des DW-Büros verfügt und allen Korrespondenten die Akkreditierung entzogen. Die Maßnahme ist eine Reaktion auf das Sendeverbot für das deutschsprachige TV-Programm des Staatssender RT DE in Deutschland, das die deutschen Medienregulierer am Mittwoch ausgesprochen hatten. Sie nannten als Grund das Fehlen einer Rundfunklizenz für Deutschland. Russland fordert die Aufhebung dieses Sendeverbots und würde dann entsprechend auch der DW das Arbeiten wieder erlauben. Moskau geht mit diesem Schritt deutlich weiter als Deutschland, wo RT-Mitarbeiter weiter tätig sein dürfen. Die DW verfügte über eine Sendelizenz in Russland.