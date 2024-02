Nach Deutschland Frankreich und Ukraine unterzeichnen bilaterale Sicherheitsvereinbarung

In der Sicherheitsvereinbarung verpflichtet sich Paris, mehr Waffen zu liefern, Soldaten auszubilden und in diesem Jahr bis zu drei Milliarden Euro Militärhilfe nach Kiew zu schicken, um das Land in seinem Krieg gegen Russland zu unterstützen, wie die französische Regierung mitteilt. In der Vereinbarung, die auf ähnliche Abkommen mit Großbritannien und Deutschland folge, verpflichte sich Frankreich auch zur Bereitstellung von mehr militärischer Ausrüstung, insbesondere für die Luftverteidigung.