Kurz vor Wahl Tausende Menschen protestieren in Frankreich gegen möglichen Rechtsruck

Drei Tage vor der ersten Runde der Parlamentswahl in Frankreich haben tausende Menschen in mehreren Städten gegen einen möglichen Rechtsruck protestiert. In der Hauptstadt Paris gingen am Donnerstagabend mehrere Tausend Menschen auf die Straße. Auch in Lille im Norden, Marseille im Süden und Rennes im Westen protestierten einige hundert Menschen, wie Reporter der Nachrichtenagentur AFP beobachteten. Bei der Wahl gilt die rechtspopulistische Partei Rassemblement National (RN) als klarer Favorit.