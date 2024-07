R&B-Star Aya Nakamura Frankreichs bekannteste Sängerin mobilisiert gegen rechts

Im März hatt ein Bericht, dass Nakamura als Sängerin bei der Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele in Paris am 26. Juli in Betracht gezogen werde, schwere rassistische Attacken von Rechtsaußen nach sich gezogen. Gerüchten zufolge sollte Nakamura auf Wunsch von Staatschef Emmanuel Macron auftreten. Obwohl weder Macron noch die Sängerin den möglichen Auftritt bislang bestätigten, folgten heftige rassistische Angriffe von Seiten rechtsradikaler Politiker und Gruppen gegen die populäre Sängerin, die in einem Pariser Vorort aufwuchs.