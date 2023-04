Eintrittsalter von 62 auf 64 Jahre erhöht Französische Rentenreform mit Unterschrift Macrons in Kraft getreten

An der Reform führte nach Meinung von Präsident Macron kein Weg vorbei. Weil sie die nötigen Stimmen für den Beschluss der Rentenreform in der Nationalversammlung nicht sicher hatte, umging die Regierung ein Votum, indem sie einen Sonderartikel der Verfassung nutzte. Die Folge waren nicht nur Proteste der Opposition, sondern auch zwei Misstrauensanträge gegen die Regierung, die allerdings scheiterten. Dadurch galt die Reform als verabschiedet. Damit sie in Kraft treten konnte, musste allerdings noch der Verfassungsrat zustimmen.