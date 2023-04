Polizist von Pflasterstein getroffen Erneut Ausschreitungen bei elftem Protesttag gegen Rentenreform in Frankreich

Das Innenministerium schickte am Donnerstag ein Großaufgebot von 11 500 Polizisten auf die Straßen, darunter 4200 in Paris, um Ausschreitungen zu verhindern. In der Hauptstadt wurden Sicherheitskräfte nahe dem Restaurant La Rotonde mit Wurfgeschossen belegt, Teile der Markise des vornehmen Lokals wurden in Brand gesteckt. Dort war Macron während des Wahlkampfs 2017 häufig zu Gast. An anderer Stelle zertrümmerten gewalttätige Demonstranten eine Bankfiliale, die Polizei setzte Tränengas gegen sie ein. Ein Polizist verlor kurz das Bewusstsein, nachdem er von einem Pflasterstein am Kopf getroffen wurde. Mindestens 20 Demonstranten wurden festgenommen.