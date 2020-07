Neue Regierung in Frankreich : Macron wechselt Minister für Inneres und Umwelt aus

Gérald Darmanin wird neuer Innenminister in Frankreich (Archivfoto). Foto: dpa/Thomas Samson

Paris Der französische Präsident Emmanuel Macron hat nach der Wahlschlappe zentrale Ministerämter neu besetzt. Innenminister wird Gérald Darmanin, Umweltministerin Barbara Pompili.

Nach Protesten gegen Polizeibrutalität entließ Macron Innenminister Christophe Castaner. Neuer Innenminister sei der 37-jährige Gérald Darmanin, teilte der Generalsekretär des Élyséepalastes, Alexis Kohler, am Montag mit. Darmanin war zuvor Haushaltsminister. Neue Umweltministerin wird Barbara Pompili. Die 45-jährige war von 2016 bis 2017 Staatssekretärin für Biodiversität.

Die Berufung Darmanins zum Innenminister überrascht: Die Justiz hatte erst kürzlich Ermittlungen wegen mutmaßlicher Vergewaltigung gegen den 37-Jährigen wiederaufgenommen. Er bestreitet die Vorwürfe einer früheren Prostituierten.

Barbara Pompili wurde im Rahmen der angekündigten Regierungsumbildung in Frankreich zur neuen Umweltministerin ernannt. Foto: dpa/Joel Saget

Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire und Verteidigungsministerin Florence Parly können auf ihren Posten bleiben. Jean-Yves Le Drian bleibt Außenminister. Die beliebte ehemalige Ministerin unter Nicolas Sarkozy, Roselyne Bachelot, wird Kulturministerin.

Für Verblüffung sorgte die Berufung des Strafverteidigers Eric Dupond-Moretti zum neuen Justizminister. Der 59-Jährige ist in Frankreich für seine Rekordzahl an Freisprüchen bekannt.

Frankreichs Premier Édouard Philippe und die Regierung waren am Freitag geschlossen zurückgetreten. Der Schritt war erwartet worden - er markiert Macrons politischen Neustart. Noch am Freitagmittag hatte Macron einen neuen Premier ernannt - den 55-jährigen Jean Castex. Der politische Funktionär war in der Öffentlichkeit weitgehend unbekannt.

Macron hatte auf dem Kurzbotschaftendienst Twitter von einer "Regierung mit Mission" gesprochen, die der gesellschaftlichen "Sammlung" dienen solle. Der Staatschef will sich am Nationalfeiertag am 14. Juli zu seinem weiteren Kurs äußern.

Die ersten Reaktionen aus der Opposition auf die Kabinettsumbildung fielen gemischt aus: Die Grünen forderten "Taten statt Diskussionen" von dem neuen Kabinett, die Linkspartei La France Insoumise sprach von einer "liberalen banalen Regierung".

Wegen seiner umstrittenen Reformpolitik war Macron zunächst durch die Protestbewegung der "Gelbwesten" unter Druck geraten, die ihm vorwarf, ein "Präsident der Reichen" zu sein. Dann folgten zum Jahreswechsel monatelange Proteste und Streiks gegen seine Rentenreform und zuletzt die Corona-Krise.

Im Jahr 2022 stehen in Frankreich die nächsten Präsidentschaftswahlen an. Umfragen zufolge muss der 42-jährige Macron dabei mit Stimmenverlusten im Vergleich zu 2017 rechnen. Damals hatte er sich in der Stichwahl klar gegen die Rechtspopulistin Marine Le Pen behauptet. Sie will ihn in zwei Jahren erneut herausfordern.

(ahar/dpa/afp)