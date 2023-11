Vor speziellem Gericht für Regierungsmitglieder Prozess gegen französischen Justizminister hat begonnen

Dupond-Moretti gilt als einer der führenden Strafverteidiger Frankreichs und erzielte für Mandanten 145 Freisprüche. In den vergangenen zehn Jahren war er zunehmend an politischen Fälle beteiligt, und seine Beziehungen zu einigen Richtern hatten sich verschlechtert. Kurz nach seiner Ernennung zum Justizminister leitete er Untersuchungen gegen Richter ein, die mit Verfahren betraut waren, die ihn direkt betrafen: drei Richter der nationalen Finanzstaatsanwaltschaft und ein ehemaliger Ermittlungsrichter in Monaco. Die Untersuchungen ergaben kein Fehlverhalten der vier Richter.