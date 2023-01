„Ruhe statt Sterbeheim“ Über 1,1 Millionen demonstrieren in Frankreich gegen geplante Rentenreform

Frankreichs Regierung will das reguläre Renteneintrittsalter schrittweise von 62 auf 64 Jahre anheben In der Bevölkerung stößt das auf Unmut. Mit Streik und Protest wollen sie die Regierung noch von dem Vorhaben abbringen. Über 1,1 Millionen Menschen beteiligten sich am 19. Januar 2023 nach Angaben des Innenministeriums an den Demonstrationszügen und dem Großstreik.

Menschen versammeln sich in der Nähe des Place de la Republique in Paris während der Demonstration.