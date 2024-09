Nach Amtsantritt Frankreichs neuer Premier Barnier gibt Regierungserklärung ab

Drei Wochen nach seinem Amtsantritt legt Frankreichs neuer Premier Michel Barnier am Dienstag (15 Uhr) im Parlament in Paris eine Regierungserklärung ab. Der ehemalige EU-Kommissar hat eine Mitte-Rechts-Regierung gebildet, die in der Nationalversammlung allerdings nicht über eine absolute Mehrheit verfügt. Deshalb könnte dem konservativen Regierungschef gleich zum Start bereits ein Misstrauensantrag des linken oder des rechten Lagers drohen. Am Tag seiner Ernennung hatte Barnier eine politische Neuausrichtung Frankreichs angekündigt.