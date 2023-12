Nach Abkommen zwischen Australien und Tuvalu Frankreich offen für Aufnahme von Klimaflüchtlingen

Die französische Außenministerin Catherine Colonna hat sich am Montag offen für die Aufnahme von Klimaflüchtlingen aus dem Südpazifik gezeigt. Colonna sagte während eines Besuchs in Canberra, Frankreich habe ein solches Angebot Australiens an die Bewohner des Inselstaates Tuvalu im vergangenen Monat mit Interesse beobachtet.