Nationalfeiertag in Frankreich Keine Feierlaune am 14. Juli

Seit seiner Wahl 2017 fährt Emmanuel Macron jedes Jahr am Nationalfeiertag im Militärjeep die Reihen Tausender Soldaten ab, die in Reih und Glied Aufstellung genommen haben. Auch am Sonntag rollte der französische Präsident als Oberbefehlshaber der Armee in stolzer Pose die Pariser Avenue Foch entlang. Der 46-Jährige gab sich Mühe, alles so normal wie möglich erscheinen zu lassen, doch die Feierlaune fehlte dieses Jahr. Auf der wegen der Olympia-Vorbereitungen ungewöhnlich kleinen Ehrentribüne saßen nämlich Ministerinnen und Minister, die allesamt bald nicht mehr im Amt sein werden. Nachdem das Regierungsbündnis Ensemble bei den Parlamentswahlen vor einer Woche die relative Mehrheit in der Nationalversammlung verlor, muss eine neue Regierung gefunden werden. Wie das gehen soll, ist allerdings noch völlig unklar.