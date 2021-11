Nach Unruhen auf Guadeloupe : Französischer Präsident ruft zur Besonnenheit auf

Paris Die Regierung sehe es weiterhin als ihre Priorität, Menschen von der Impfung zu überzeugen. Emmanuel Macron warnte die Bevölkerung des Karibikgebiets davor, auf Falschbehauptungen hereinzufallen.

Angesichts von Unruhen im französischen Übersee-Département Guadeloupe in Zusammenhang mit Corona-Auflagen hat Präsident Emmanuel Macron zu Besonnenheit aufgerufen. „Unsere Priorität ist weiter, davon zu überzeugen, dass eine Impfung die beste Lösung ist“, sagte Macron am Montag in Paris. Zugleich warnte er die Bevölkerung des Karibikgebiets davor, auf Lügen, falsche Informationen und Manipulationen hereinzufallen. Auf Guadeloupe leben etwa 400.000 Menschen.