„Gelbwesten“-Proteste: Opposition strengt Misstrauensvotum gegen Macron an

Paris Sozialisten, Kommunisten und Linkspartei kündigten für Montag einen gemeinsamen Antrag an. Hintergrund sind die „Gelbwesten“-Proteste in Frankreich. Angesichts der Mehrheitsverhältnisse ist das Vorhaben jedoch chancenlos.

In der Krise um die "Gelbwesten"-Proteste in Frankreich wollen linksgerichtete Oppositionsparteien ein Misstrauensvotum gegen die Regierung von Präsident Emmanuel Macron anstrengen. Die Sozialisten kündigten gemeinsam mit der Linkspartei La France Insoumise und den Kommunisten einen Antrag in der Nationalversammlung für Montag an, wie sie am Donnerstag in Paris mitteilten. Dem Vorhaben werden wegen der absoluten Mehrheit der Regierung aber keinerlei Chancen eingeräumt.