Nach Schlappe bei Europawahl Macron kündigt Neuwahlen in Frankreich an

Paris · Nach dem deutlichen Sieg des rechtsnationalen Rassemblement National in Frankreich bei der Europawahl steht das Land vor Neuwahlen. Präsident Emmanuel Macron kündigte am Sonntagabend die Auflösung der Nationalversammlung an.

09.06.2024 , 21:14 Uhr

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bei einer Fernsehansprache am Sonntagabend. Foto: AFP/LUDOVIC MARIN

Die französische Volksvertretung soll bereits am 30. Juni neu gewählt werden, wie Macron am Sonntagabend mitteilte. Bei der Europawahl hatte der Rassemblement National Hochrechnungen zufolge etwa 32 Prozent der Stimmen errungen, die Liste Renaissance des Regierungslagers hingegen nur etwa 15 Prozent. Mehr in Kürze.

(hebu/AFP/Reuters)