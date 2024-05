Nach schweren Unruhen Frankreich hebt Ausnahmezustand in Neukaledonien auf

Nach den schweren Unruhen im französischen Überseegebiet Neukaledonien hebt Paris den Ausnahmezustand nach zwölf Tagen wieder auf. Die Maßnahme werde nicht verlängert und ende am Dienstagmorgen um 5.00 Uhr Ortszeit (20.00 Uhr MESZ am Montag), zitierten französische Medien am Montag den Elysée-Palast. Dies zeige den Willen der französischen Regierung, die Bedingungen für einen Dialog wiederherzustellen.