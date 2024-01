Laut Regierungskreisen: 34-jähriger Attal wird Frankreichs neuer Premierminister

Wie Radio RTL und der Fernsehsender BMF TV am Dienstag meldeten, soll der 34-Jährige der am Montag zurückgetretenen Regierungschefin Elisabeth Borne (62) nachfolgen. Eine offizielle Erklärung des Präsidialamtes wurde im Laufe des Tages erwartet. Attal wäre der jüngste Ministerpräsident in der Geschichte Frankreichs. Er ist seit 2023 Bildungsminister und gilt als enger Vertrauter Macrons.