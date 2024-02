Recht auf Schwangerschaftsabbruch „Freiheit zur Abtreibung“ kommt in Frankreich in die Verfassung

Mit den Worten, die er kurz nach 20 Uhr am Mittwochabend in sein Mikrofon sprach, schrieb Senatspräsident Gérard Larcher Geschichte. „Der Senat hat angenommen“, sagte der 74-Jährige, nachdem er das Ergebnis der Abstimmung über den Schwangerschaftsabbruch verkündet hatte. Die von Konservativen dominierte zweite Parlamentskammer stimmte mit überraschend großer Mehrheit dafür, die „garantierte Freiheit“ zur Abtreibung in die Verfassung aufzunehmen. Frankreich ist damit das erste Land weltweit, das Frauen die Möglichkeit einer Abtreibung verfassungsmäßig garantiert. Am Montag soll der Kongress, der aus Senat und Abgeordnetenhaus besteht, die Verfassungsänderung mit Drei-Fünftel-Mehrheit beschließen. Da die Nationalversammlung bereits für das Projekt stimmte, gilt eine Verabschiedung als sicher.