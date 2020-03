Francois Fillon : Französischem Ex-Premierminister droht Gefängnis

Paris Die französische Staatsanwaltschaft hat im Prozess gegen den ehemaligen Premierminister Francois Fillon eine mehrjährige Freiheitsstrafe gefordert. Auch seine politische Karriere soll nach dem Willen der Ankläger vorbei sein.

Fillon solle zwei Jahre Haft und drei Jahre auf Bewährung sowie eine Strafzahlung in Höhe von 375.000 Euro erhalten, forderte Staatsanwalt Aurélien Letocart am Dienstag vor Gericht in Paris. Zudem solle der 66 Jahre alte Fillon für zehn Jahre in kein politisches Amt gewählt werden dürfen.