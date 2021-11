Rechter Präsidentschaftskandidat in Frankreich : Zemmour zieht mit Sturmgewehr und Stinkefinger in Wahlkampf

Paris Erwartungsgemäß hat der extrem rechte Publizist Éric Zemmour seine Kandidatur für die französische Präsidentschaftswahl im April erklärt. Der 63-Jährige, der in Wahlumfragen zeitweise sogar auf Platz zwei hinter Präsident Emmanuel Macron rangiert hatte, erklärte sich in einer Videobotschaft zum Kandidaten für die Wahl.

Der Stinkefinger hätte ihn beinahe seine Kandidatur gekostet. Als der rechtsextreme Publizist Eric Zemmour sich kürzlich nach einem Besuch in Marseille verabschiedete, hatte er sich zu der unfeinen Geste hinreißen lassen, die in Frankreich mehr Empörung erregte als seine beiden Verurteilungen wegen Volksverhetzung.

Doch Zemmour entschied sich für die Flucht nach vorn und kündigte am Dienstag per Videobotschaft seine Präsidentschaftskandidatur für die Wahl im April 2022 an. "Ich habe beschlossen, unser Schicksal in meine Hände zu nehmen", sagte Zemmour in dem Video. "Es ist nicht mehr an der Zeit, Frankreich zu reformieren, sondern es zu retten."