Frankreichs Präsident nutzt Verfassungskniff Macron umgeht Abstimmung über Rentenreform

Die französische Regierung will ihre umstrittene Rentenreform mit Hilfe von Sondervollmachten des Staatspräsidenten Emmanuel Macron in Kraft setzen. Mit dem am Donnerstag angekündigten Schritt vermeidet sie eine Abstimmung in der Nationalversammlung, in der eine Mehrheit fraglich gewesen wäre. Macrons Manöver dürfte einen Misstrauensantrag gegen die Regierung von Premierministerin Élisabeth Borne nach sich ziehen.