Frankreich Ein Verfassungsrecht auf Abtreibung

Ein Ja zur Abtreibungsinitiative hätte die Rechtspopulistin bei ihren Verbündeten in Ungarn, Polen oder Italien in Bedrängnis gebracht, die sich klar im Lager der Abtreibungsgegner positionieren. In Ungarn ließ Ministerpräsident Viktor Orbán im September die Abtreibungsregeln verschärfen, in Polen gilt de facto ein Abtreibungsverbot, und in Italien könnte die neue ultrarechte Regierungschefin Giorgia Meloni die geltende Fristenregelung ebenfalls aufweichen. „Wir denken an die Frauen in den USA, an die Polinnen und Ungarinnen sowie an die Italienerinnen, die von starken Einschränkungen bedroht sind“, sagte Panot nach dem Votum.