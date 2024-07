Ergebnis der Parlamentswahl Komplizierte Regierungsbildung in Frankreich

Der Terminkalender von Emmanuel Macron für diese Woche steht schon lange fest: Am Dienstagabend fliegt der Präsident nach Washington zum NATO-Gipfel. Die Innenpolitik muss also bis Freitag warten. Und damit auch die Ernennung eines neuen Premierministers nach dem Sieg des links-grünen Bündnisses Neue Volksfront (NFP) bei den Parlamentswahlen. Amtsinhaber Gabriel Attal kündigte noch am Sonntagabend seinen Rücktritt an. Der 35-Jährige will aber so lange im Amt bleiben, „wie die Pflicht es verlangt“. Und das könnte noch eine ganze Weile sein. Denn in zweieinhalb Wochen beginnen Kostenpflichtiger Inhalt in Paris die Olympischen Spiele und bis dahin steht bestimmt keine neue Regierung.