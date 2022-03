Vor Präsidentschaftswahlen in Frankreich : Dolchstoß für Le Pen - Nicht wechselt zum Konkurrenzkandidaten

Vor Präsidentschaftswahlen in Frankreich

Paris/Toulon Die rechte Kandidatin Marine Le Pen hat im Anlauf zur Präsidentschaftswahl in Frankreich im Wettstreit mit dem extrem rechten Mitbewerber Éric Zemmour einen herben Tiefschlag einstecken müssen. Ihre Nichte und frühere Mitstreiterin Marion Maréchal erklärte am Sonntag ihre Unterstützung für Zemmour.

Der Schritt war allerdings bereits erwartet worden. „Ja, ich habe entschieden, Éric Zemmour bei der Präsidentschaftswahl zu unterstützen“, sagte Marion Maréchal am Sonntag der Zeitschrift „Valeurs Actuelles“. „Ich schließe mich dem Kandidaten an, den ich heute am besten positioniert sehe, die Ideen, die ich immer verteidigt habe, zum Erfolg zu führen.“