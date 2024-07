Bemühungen um Koalition erfolglos Droht Frankreich politischer Stillstand?

Nichts geht mehr in Frankreich, zumindest in der Politik. Vor dem Beginn der Olympischen Spiele und der politischen Sommerpause steht das wichtige Nachbarland vorerst ohne schlagkräftige Regierung da. Auf der Kabinettssitzung in Paris entschied Präsident Emmanuel Macron am Dienstag, die bisherige Regierung von Premierminister Gabriel Attal weiter im Amt zu behalten – aber nur noch geschäftsführend bis zur Ernennung einer neuen Regierung. Damit die Übergangszeit schnell ende, müssten die Parteien sich um eine Zusammenarbeit im Dienste der Menschen bemühen, teilte der Élyséepalast mit.