Paris: Antisemitismus bei Protesten der Gelbwesten

Paris Angriffe auf Polizisten und judenfeindliche Beschimpfungen heizen eine Debatte um die regierungskritische Bewegung an.

Nach einem antisemitischen Vorfall in der Pariser Metro und Gewalttätigkeiten bei „Gelbwesten“-Protesten fordert der Dachverband der jüdischen Organisationen in Frankreich (CRIF) Aufklärung. Am Samstag hatten wieder Zehntausende Menschen gegen Präsident Emmanuel Macron und die Regierungspolitik demonstriert.