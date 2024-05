Während einer Parlamentsdebatte Französischer Abgeordneter wegen Palästina-Flagge suspendiert

Bei einer ähnlichen Aktion in Italien schwenkten mehrere Abgeordnete der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung (M5S) am Dienstag während einer Parlamentsdebatte zur Lage in Nahost palästinensische Flaggen. Der M5S-Abgeordnete Riccardo Ricciardi forderte die italienische Regierung von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni auf, Palästina als eigenständigen Staat anzuerkennen. Nach einer Ermahnung beendeten die Abgeordneten die Aktion. Nach Angaben eines Parlamentssprechers wird das Büro des Parlamentspräsidenten den Vorfall untersuchen.