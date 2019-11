Fragen und Antworten : Was hinter dem Finanz-Skandal im Vatikan steckt

Papst Franziskus an der Sophia-Universität in Tokio. Foto: dpa/Kim Hong-Ji

Rom/Vatikanstadt In dieser Woche hat Papst Franziskus erstmals öffentlich von einem "Skandal" und "unsauberen" Geschäften im Vatikan gesprochen. Zugleich kündigte er einen personellen Neuanfang bei der Finanzaufsicht an. Wir haben Fragen und Antworten zum Thema zusammengestellt.

Die AIF sammelt Hinweise auf auffällige Transaktionen; durch eigene Recherchen wie durch Hinweise vatikanischer Behörden und im Austausch mit nichtvatikanischen Institutionen. Verdachtsfälle werden an die Staatsanwaltschaft gemeldet. Jährlich veröffentlicht die AIF einen Bericht, der verdächtige Aktivitäten, Meldungen an die Staatsanwaltschaft, grenzüberschreitende Geldtransfers größeren Umfangs und Kontosperrungen dokumentiert.

Medienrecherchen zufolge investierte das Staatssekretariat 2014 einen dreistelligen Millionenbetrag in einen Immobilienfonds und entschloss sich später - um größere Verluste abzuwenden -, die gesamte Immobilie in London zu übernehmen; dabei wurde die Ablösung einer Hypothek fällig, wofür die Vatikanbank IOR einen abermals dreistelligen Millionenbetrag bereitstellen sollte. Das führte laut den Berichten zu einer Anzeige des IOR und der Antikorruptionsstelle. Die vatikanische Staatsanwaltschaft veranlasste am 1. Oktober eine Razzia in Büros des Staatssekretariates und der AIF.