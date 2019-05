"Abenteuerliche" Übergaben und detaillierte Prüfungen : So sind "SZ" und "Spiegel" mit dem Strache-Video umgegangen

Berlin Die Geschichte um die Übergabe des heimlich gedrehten "Ibiza-Videos", das in Österreich am Wochenende die rechtskonservative Koalition zum Platzen brachte, könnte als Drehbuch für einen Politkrimi dienen. „SZ“ und „Spiegel“ berichten über den Coup.

Die "Süddeutsche Zeitung" erhielt das Video aus dem Juli 2017 nach eigenen Angaben etwa vor einer Woche. Die Übergabe der Aufnahmen über das Treffen Straches und seines Vertrauten Johann Gudenus mit der angeblichen Nichte eines russischen Oligarchen auf Ibiza sei "abenteuerlich" gewesen, sagte "SZ"-Redakteur Bastian Obermayer in einem Video auf der Website der Zeitung. "Wir wurden an einen drei Stunden entfernten Ort gelotst." Das Material hätten sie einem "verlassenen Hotel" bekommen - "also, wie man es sich in einem schlechten Film vorstellt".