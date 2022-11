Bali-Batik beim G20-Gipfel auf der indonesischen Ferieninsel: Zum festlichen Abendessen im Garuda-Wisnu-Kencana-Kulturpark erschienen viele der Staats- und Regierungschefs am Dienstag im landestypischen Batikhemd, einige davon in durchaus gewagten Farben. Andere blieben ganz klassisch – so auch Bundeskanzler Olaf Scholz. Die Bilder.