Seit der russischen Invasion in der Ukraine haben eine Million Menschen, vor allem Frauen und Kinder, die Ukraine verlassen. Zuflucht hinter den Grenzen finden immer mehr Menschen in Polen.

Auf einer Anzeigentafel an der Flüchtlingssammelstelle in Mlyny, Polen, ist am 4. März zu lesen: „Hello, we will help you“. Täglich kommen hier zahlreiche Menschen aus der Ukraine an.