Jährlicher Fortschrittsbericht : Chancen der Türkei auf EU-Beitritt schwinden

Brüssel Die Türkei entferne sich immer weiter von den Werten der EU, die Verhandlungen zum Beitritt ständen praktisch still - die EU-Kommission attestierte in ihrem Bericht zu den Beitrittsgesprächen mit der Türkei wiederholt mangelnden Fortschritt.

Die EU-Kommission macht der Türkei kaum noch Hoffnungen auf einen Beitritt zur Europäischen Union. Die Situation der Justiz und in den Gefängnissen sowie die Wirtschaftslage hätten sich verschlechtert, erklärte die Kommission in ihrem am Mittwoch veröffentlichten jährlichen Fortschrittsbericht zu den Beitrittsgesprächen. Diese seien wegen "weiterer schwerwiegender Rückschritte" auch bei den Menschenrechten eingefroren. All diese Themen sind für die EU zentral.