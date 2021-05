Flugzeuglandung in Belarus : Mail mit Bombendrohung wurde erst nach Umleitung abgeschickt

Genf Neue Details im Fall der erzwungenen Flugzeug-Landung in Belarus: Der Verdacht, dass es keine echte Bombendrohung gegeben habe, verhärtet sich nach Angaben eines Email-Diensts zum Ablauf des Vorgangs.

Vor der erzwungenen Landung in Belarus am vergangenen Sonntag wurde eine Ryanair-Passagiermaschine bereits umgeleitet, noch bevor eine Email mit einer angeblichen Bombendrohung abgeschickt wurde. Dies bestätigte der Email-Dienst Protonmail am Freitag im schweizerischen Genf. Die Mail, auf die sich Machthaber Alexander Lukaschenko zur Begründung für die Umleitung der Maschine berief, wurde von einem Server dieses Dienstes versandt. International gab es an Lukaschenkos Behauptung zuvor schon erhebliche Zweifel. Nach der Landung wurden ein Regierungskritiker und seine Freundin verhaftet.